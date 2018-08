Alpinistes disparus dans le Mont-Blanc : l’un des corps retrouvé

Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais et conseiller départemental du canton du Mont-Blanc, vilipende le préfet de Haute-Savoie, "un faux-cul" qui "fait le coq" et se montre "bienveillant à l'égard de ceux qui se moquent des lois". Le sujet de la discorde : la "chienlit" sur le mont Blanc et les accidents mortels qui s'y produisent. Avec les beaux jours d'été, les candidats […]