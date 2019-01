Alexandre Astier cherche des figurants pour le film Kaamelott

Dix ans après la série, Kaamelott va avoir son film. En mars prochain, la production cherche des figurants pour tourner 3 jours dans la Haute-Loire à Estables.

Ce mardi, Alexandre Astier a officialis le début du tournage du film Kaamelott sur son compte Twitter. Un tournage pour lequel l'équipe du film cherche des figurants. Une annonce a été publiée ce jeudi. Tous les types de profils sont concernés. “Des hommes et femmes tous profils (minimum 16 ans révolus), des hommes entre 18 et 45 ans, grands et sportifs, des hommes et femmes jongleurs, artistes de rue”, peut-on lire sur l'annonce.

Le tournage aura lieu les 18, 19 et 20 mars 2019 à Estables en Haute-Loire. Il faut être impérativement disponible sur les 3 jours. Les acteurs récurrents de la série 'Lionnel Astier, Audrey Fleurot ou encore Franck Pitiot prendront leur rôle ainsi que quelques invités : Bruno Solo, François Rollin, Antoine de Caunes, Claire Nadeau, Alain Chabat, Géraldine Nakache, Christian Clavie. La rémunération est de 105€ par tournage avec un repas. Pour candidater, il faut une photo récente en portrait et en pied et ses coordonnées (adresse, email, téléphone).

La date de sortie du film est prévue en 2020 pour le premier volet ! Le dernier épisode télévisé de Kaamelott date de 2009.