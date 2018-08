Alessio Figalli, un médaillé Fields passé par l'ENS de Lyon

Certains ont pu déplorer l'absence de primés français sur le podium Fields de l'année 2018. Pourtant, un des trois médaillés est venu étudier en France, à Lyon. Il s'agit d'Alessio Figalli, qui a soutenu sa thèse à l'École normale supérieure de Lyon, sous la direction du mathématicien Cédric Villani, lui-même médaillé Fields en 2010.

L'ENS de Lyon n'a pas manqué de rappeler que le lauréat fait partie de ses anciens élèves :

"Nous sommes très fiers pour ce prix attribué à un de nos anciens élèves. C'est une preuve de la qualité de l’enseignement et de la recherche dispensés à l’ENS", réagit l'Ecole normale supérieure de Lyon.

De son côté, Cédric Villani a chaudement félicité son apprenti :

Alessio Figalli, #Fields Medal 2018 : Once my student, now my teacher. L'élève a dépassé le maître et c'est très bien ainsi ! #ICM18 https://t.co/YGz6ws8fX0

— Cédric Villani (@VillaniCedric) August 1, 2018