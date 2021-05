Alerte crue à Lyon et sa région : une trentaine d'interventions de pompiers

À cause du vent et la pluie, les sapeurs-pompiers ont effectué une trentaine d'interventions depuis le début de la journée du 10 mai.

À 17h, les pompiers du Rhône avaient déjà été appelés pour une trentaine d'interventions. Selon Actu Lyon, la plupart sont sans gravité et aucun victime n'est à déplorer. Une crèche et une école ont été inondées à Mions.

Les pompiers restent en alerte pour la soirée, car le département est toujours en vigilance orange pluie et inondations, et deux cours d'eau, la Saône et le Gier sont en vigilance jaune pour risque de crues.