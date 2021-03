Ain : un nouveau centre de vaccination va ouvrir à l'hôpital de Trévoux

L'hôpital de Trévoux, dans l'Ain, va ouvrir un nouveau centre de vaccination le 23 mars prochain.

Le Progrès rapporte dans ses colonnes l'ouverture d'un nouveau centre de vaccination à Trévoux dans l'Ain le 23 mars. Michel Raymond, élu d’opposition aurait "réclamé l’ouverture de ce centre dès le début de la campagne de vaccination car il n’y en avait aucun pour tout l’ouest de l’Ain", explique-t-il.

Ce seront les doses du vaccin Pfizer qui seront injectées aux personnes de plus de 75 ans et aux individus de plus de 50 ans à risques. Avec ce centre le rythme de vaccination devrait être plus important. Les horaires du centre seront le mardi, jeudi et vendredi de 9 heures à midi et de 14 heures à 18 heures.