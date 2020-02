Ain : un homme frappé au sol à coups de barre de fer

L'agression est survenue ce vendredi midi à Bourg-en-Bresse entre trois hommes.

Ce midi vers 13 heures à Bourg-en-Bresse, une bagarre a éclaté entre trois hommes dans le centre-ville près d'un bar. Selon Le Progrès, ce différend a dégénéré et deux des hommes ont frappé l'autre avec une barre de fer. Les deux agresseurs se seraient alors acharnés sur la victime tombée au sol, poursuit le quotidien. Des policiers ont été envoyés sur place et ont arrêté les deux suspects et la victime a été prise en charge par les secours. Une enquête est en cours.