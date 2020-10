Ain : un courrier anonyme menace de faire un "carnage" au lycée Lalande ce jeudi

Après des départs de feu la semaine dernière, un mystérieux corbeau menace désormais de faire un "carnage" au lycée Lalande de Bourg-en Bresse, au nord de Lyon, ce jeudi 8 octobre. Des policiers ont été appelés en renfort devant l'établissement.

Qui en veut au lycée Lalande de Bourg-en-Bresse ? Depuis une semaine, ce lycée de l'Ain vit dans la crainte de voir mises à exécution les menaces d'un mystérieux corbeau.

Les 1er et 2 octobre déjà, quatre petits départs de feu avaient été allumés dans le lycée. La tension est montée d'un cran le mardi suivant, le 6 octobre, lorsqu'une élève à découvert dans les WC une lettre qui fait froid dans le dos. L'auteur du courrier se présente comme "le pyromane de votre lycée" et menace les élèves et le proviseur d'un prochain "carnage" en des termes éloquents : "Moi et mes coéquipiers nous viendrons mains armées pour vous tuer et vous poignarder. Aucune personne ne ressortira vivante du lycée." Le corbeau annonce la mise à exécution de ses menaces ce jeudi 8 octobre.

L'Education nationale et la police ont immédiatement pris la menace au sérieux. Interrogé par France 3, le commissaire Yves Cellier a assuré que "des recherches judiciaires et techniques sont mises en œuvre pour retrouver les auteurs de cette missive". Il appelle à ne pas céder à la panique.

Depuis ce mercredi 7 octobre, des policiers ont été affectés devant le lycée pour renforcer la sécurité aux principales heures d'entrée et de sortie des élèves. Ce jeudi 8 octobre, date annoncée pour le "carnage", les policiers ont procédé à un contrôle visuel du sac de chaque élève. La rentrée a pu se dérouler dans le calme, avec un peu de retard. D'après France 3, malgré ces mesures de sécurité, certains parents ont préféré ne pas envoyer leurs enfants au lycée.