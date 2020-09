Ain : accusé à tort de pédophilie, un septuagénaire frappé à mort

Accusé sans raison de pédophilie, un homme de 74 ans a été tué dans l'Ain ce week-end alors qu'il rendait service à une amie.

Samedi à Saint-Genis-Pouilly, dans l'Ain, un homme âgé de 74 ans est venu dormir dans la maison d'une femme absente à ce moment-là, rapporte Le Progrès. Le neveu de cette femme est arrivé le dimanche matin et a retrouvé le septuagénaire en slip au saut du lit et l'a accusé d'avoir pratiqué des actes de pédophilie sur son jeune cousin, relate le quotidien. Le neveu a alors appelé la police et frappé sauvagement cet homme le temps que les forces de l'ordre arrivent.

Selon nos confrères, le jeune garçon âgé de douze ans, présent dans la maison, avait pourtant expliqué qu'il s'agissait d'un ami de sa mère venu le garder et qu'il n'avait pas été agressé. La victime a été transportée à l’hôpital où elle est décédée des suites de ses blessures ce lundi 31 août. Le jeune homme de 25 ans qui l'a frappé a été arrêté et une information judiciaire a été ouverte.