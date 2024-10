Ain : à Bourg-en-Bresse, les travaux du monastère royal de Brou se poursuivent  

Lancés le 14 octobre, les travaux de rénovation du monastère royal de Brou, à Bourg-en-Bresse se poursuivront jusqu’en mars 2025.

À Bourg-en-Bresse, les travaux de rénovation du monastère royal de Brou se poursuivent. Lancés le 14 octobre dernier, ces travaux consisteront à réparer les fenêtres et menuiseries de la façade qui longe les jardins. Durant le temps des travaux, les appartements du prieur et la cellule du moine seront temporairement fermés au public. Quant aux 135 œuvres normalement exposées dans ses salles, elles seront délocalisées dans d’autres espaces du musée ou entreposées. Elles seront replacées en mars 2025.

En plus de ces rénovations, deux cheminements vont être créés entre le printemps et l’automne 2025 à l’entrée principale du monument, sur le parvis de l’église. Le premier sera réalisé depuis le boulevard de Brou entre mars et juin, le second depuis la rue Marguerite-d’Autrice jusqu’au perron, entre l’été et l’automne prochain.

Durant toute la durée des travaux, le monastère restera ouvert et la programmation culturelle est également mainten