Accord Collomb/LR : Castaner juge sévèrement le maire de Lyon 

L'épidémie évolue positivement à Lyon et dans la région depuis plusieurs semaines. Du coup, dès mardi, dès le 2 juin, les bars, les restaurants, les piscines et les théâtres vont notamment pouvoir rouvrir. Les discothèques et les stades vont rester fermés. Le point sur tout ce qui rouvre le 2 juin, sur tout ce qui va devoir rester encore fermé.