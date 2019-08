Accident près de Lyon : une personne tuée, deux entre la vie et la mort

Une jeune femme est décédée dans un accident de voiture survenu dans la nuit du 16 au 17 août à l'Isle d'Abeau, près de Lyon. Deux passagers sont entre la vie et la mort, deux autres hospitalisés.

Le bilan est dramatique. Une jeune femme de 17 ans est décédée dans la nuit du 16 au 17 août dans un accident de la route à l'Isle d'Abeau, près de Lyon. D'après le Dauphiné Libéré, vers 4h du matin, un conducteur perd le contrôle de sa voiture sur le boulevard de l'Isle d'Abeau. A bord, quatre passagers. Assise à l'arrière, au milieu de la banquette, la jeune femme de 17 ans a été projetée hors du véhicule. Elle n'a pu être sauvée par les secours. Le conducteur, âgé de 18 ans et une deuxième passagère, de 17 ans également, son actuellement entre la vie et la mort. Le passager avant et la dernière passagère, tous deux âgés de 18 ans, ont été blessés et sont hospitalisés à Édouard-Herriot, à Lyon. Pour l'instant, les circonstances dans lesquelles le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule sont inconnues.