Accident mortel causé par une voiture à contresens sur l'A6 : un appel à témoin lancé

Il y a une semaine, une voiture circulant à contresens sur l'autoroute A6 faisait trois morts et blessait gravement un bébé. Un appel à témoins a été lancé.

Dans la nuit du mercredi 30 juin au jeudi 1er juillet, une octogénaire provoquait un mortel accident sur l'autoroute A6, près de Saint-Georges-de-Reneins, au nord de Lyon, où elle roulait à contresens.

Selon les premiers éléments d'enquête, la Lyonnaise de 84 ans aurait percuté une première voiture vers minuit et quart, sans faire de blessés, avant de finir sa course dans la voiture d'un couple et de son bébé, 7 kilomètres plus loin. Les enquêteurs souhaitent pouvoir confirmer cette hypothèse en lançant un appel à témoin.

Trois morts et un blessé grave

La conductrice et le couple, âgé d'une trentaine d'années, sont décédés à la suite de la collision. En milieu de semaine, le bébé était toujours dans le coma, il est hospitalisé à l'hôpital Femme mère-enfant à Bron.

Toute personne ayant été témoin de la scène survenue le 1er juillet à 00h30 sur l'autoroute A6 dans le sens Paris-Lyon est priée de contacter le 04 74 65 65 40.

