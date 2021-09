A table ! AntoLio, le restaurant franco-italien de Lyon qui flatte le palais

Un po’ d’Italia nel tuo piatto. N’en déplaise aux NO TAV (les opposants à la construction du Lyon-Turin qui, comme chaque été, ont transformé le chantier en champ de bataille), chez Lyon Capitale on est pour le rapprochement des peuples. Surtout dans l’assiette. Au détour d’un autre chantier, 100 % lyonnais celui-ci (le parking Saint-Antoine qui vient d’ouvrir après sept ans de travaux), nous avons découvert AntoLio, dont on nous avait dit grand bien. Le train-train Covid derrière nous (à tout le moins celui qu’on a péniblement digéré avec la fermeture des restaurants), nous avons longé le quai de la Pêcherie pour embarquer chez AntoLio, une jolie “boîte” cousue daim, taupe vanille, chic sans être tape-à-l’œil, contenant un hypnotique lustre cuivre signé du designer anglais Tom Dixon. AntoLio, petit village de Calabre ? Recette traditionnelle ? Tout simplement, l’accolade des prénoms des deux associés : Antonio au service et Lionel au piano. Deux Italiens pur sang qui fusionnent la botte et l’Hexagone dans un combo de recettes qui flattent le palais.