A Lyon, les policiers municipaux ne répondent pas à l'appel à la grève

Les policiers municipaux lyonnais seront, dans leur grande majorité, sur le pont pour la soirée du Nouvel An.

Fin décembre, un collectif de policiers municipaux en colère a appelé à la grève pour les réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre. Ils demandent que le statut des policiers municipaux soit réévalué, ce qu'il n'a pas été depuis une vingtaine d'années.

"Les policiers lyonnais, dans leur grande majorité, seront sur le pont"

A Lyon, seul un agent a répondu à cet appel pour Noël, ils devraient être cinq à le faire ce dimanche soir. "Le service de sécurisation de nuit sera assuré, les policiers lyonnais, dans leur grande majorité, seront sur le pont", assure Bertrand du syndicat Force ouvrière police municipale.

Les agents municipaux seront mobilisés en Presqu'île principalement, les forces de police nationale étant traditionnellement très sollicitées en dehors de Lyon. "Tant que les négociations avancent, on ne rentre pas en grève", explique Bertrand, qui compte sur une réunion prévue le 12 janvier place Beauvau pour voir des avancées.

"Grégory Doucet a plaidé notre cause auprès du gouvernement, ça on le remarque, ajoute Bertrand. En revanche, si le 12 janvier, le gouvernement ne pose pas de vraies proposition sur la table, on pourrait rejoindre le mouvement." A Nantes, Toulouse, Paris ou Marseille, villes dans lesquelles FO est majoritaire, le nombre de grévistes restera également très faible ce 31 décembre.