À Lyon, l’Eden Rock ferme pour laisser place à une brasserie

Après 26 ans d’existence rue Mercière, dans le 2e arrondissement, l’Eden Rock a fermé ses portes en début d’année et sera remplacé par une brasserie du groupe Nouvelle Garde.

L'Eden Rock, mythique bar à concerts de la rue Mercière, laissera prochainement sa place à la brasserie Des Deux Rives, propriété du groupe parisien Nouvelle Garde. Deux rives pour la Saône et le Rhône. Il s'agit de la deuxième brasserie que le groupe implante hors Paris.

Le groupe qui compte déjà huit adresses en France, dont une à Lille, une à Neuilly-sur-Seine et six à Paris, va donc s'installer dans la capitale de Gaules. Pour le moment, le groupe Nouvelle Garde n'a pas plus communiqué sur la future brasserie, mais d'après nos informations, l'ouverture devrait se faire en juin 2024.