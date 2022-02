Dr Sophie Trouillet-Assant, chercheuse aux Hospices Civils de Lyon (HCL) et et au Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI) de Lyon, est l'invitée de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono. La chercheuse est spécialisée dans les travaux sur le covid long.

On parle (beaucoup) du covid. Beaucoup moins du covid long. Comment le définir d'ailleurs ? "Il s'agit des personnes qui ont des séquelles au moins trois mois après le diagnostic du covid", explique Dr Sophie Trouillet-Assant, chercheuse aux Hospices Civils de Lyon (HCL) et et au Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI) de Lyon.

Les principaux symptômes du covid long ? "Des difficultés respiratoires persistantes, une fatigue chronique, des difficultés de concentration, et également une perte de goût et d'odorat partielle ou totale qui peut rester pendant plusieurs mois", souligne la chercheuse.

"Chez les personnes qui ont fait un covid sévère, quasiment plus d'1 personne sur 2 présentait des symptômes persistants"

Avec son équipe, la chercheuse a travaillé sur un panel de 500 personnes "une partie de ces sujets (environ 200) ont été hospitalisés pour covid sévère et le reste ce sont des personnels soignants qui ont eu un covid plutôt léger ou modéré. On a fait revenir les sujets 6 mois après leur infection, pour voir quelles personnes présentaient un covid long ou des séquelles 6 mois après leur infection. Chez les personnes qui ont fait un covid sévère, quasiment plus d'1 personne sur 2 présentait des symptômes persistants. Chez les soignants, environ 1 personne sur 4. Le covid long, c'est un problème majeur".

La réactivation de certains virus latents après un covid ?

Qu'est-ce qui pourrait expliquer un covid long ? Chez une personne plutôt que chez une autre ? "Dans notre étude, on essaye de comprendre quelles sont les altérations immunitaires qui peuvent expliquer ces covid long, on essaye de regarder beaucoup de choses, notamment toutes nos cellules immunitaires, est-ce qu'elles sont dans un état d'activation permanent ? Ce qui pourrait expliquer notamment certains phénomènes, comme les difficultés respiratoires", poursuit Dr Sophie Trouillet-Assant, chercheuse aux Hospices Civils de Lyon (HCL) et et au Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI) de Lyon.

La chercheuse aux HCL et au CIRI explique encore : "Des études ont montré que certains lymphocytes T étaient suractivés chez ces sujets-là. On regarde aussi si les fatigues chroniques peuvent être la conséquence de réactions virales. En résumé, est-ce que quand on a fait un covid, on n'a pas réactivé certains de nos virus qu'on appelle latents et c'est la conséquence de cette réactivation virale qui va entraîner les séquelles".

La suite des explications de Dr Sophie Trouillet-Assant sont à retrouver ci-dessous.