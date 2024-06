À la Tour-de-Salagny, une ZAC et une ferme métropolitaine vont voir le jour à la Poterie

Une nouvelle zone d’aménagement concerté (ZAC) de 9 hectares va voir le jour dans le secteur de la Poterie, à la Tour-de-Salvagny, ainsi qu’une ferme métropolitaine de 10 hectares.

La Métropole de Lyon et la Tour-de-Salvagny ont acté la création d’une nouvelle zone d’aménagement concerté (ZAC) de 9 hectares, dans le secteur de la Poterie. Situé à la limite de la commune de Dommartin et de l’A89, le quartier de la Poterie accueille aujourd’hui 41 000 emplois et 7 000 entreprises. Dans un communiqué, la Métropole de Lyon précise que cette ZAC accueillera "des activités artisanales et industrielles, des bureaux et services, ainsi qu’une ressourcerie métropolitaine."

Selon la collectivité, cela permettra de répondre "aux besoins de développement de la commune, limiter l’impact des constructions sur la biodiversité et réduire la consommation foncière." Elle ajoute que le projet "renforce l’identité agricole du territoire en délocalisant des activités agricoles."

Parallèlement, une ferme métropolitaine va également voir le jour à proximité de la ZAC, "en accord avec la trajectoire zéro artificialisation nette." Une ferme de la régie agricole métropolitaine sera installée, ainsi qu’une production arboricole. Une concertation réglementaire sera lancée dès septembre 2024.