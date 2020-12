8 décembre : à Lyon, une Fête des Lumières bien particulière (photos)

En pleine épidémie de coronavirus, en plein confinement, la Fête des Lumières a été annulée à Lyon. Les Lyonnais ont été invités à envahir leurs fenêtres de lumignons et une fresque de la solidarité de 20 000 lumignons a été installée en plein cœur du théâtre antique de Fourvière, dans le 5e arrondissement. Quelques photos de cette Fête des Lumières (adaptée).

Une Fête des Lumières... adaptée. C'est le mot. En plein confinement, pas de grandes déambulations possibles, pas de touristes, pas de vin chaud, pas de foule, pas de grands spectacles, pas d'animation, mais "c'est malgré tout important d'avoir maintenu un petit peu la Fête des Lumières", dixit le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui ajoute : "la Fête des Lumières, c'est le sens du partage. Quand on met un lumignon à sa fenêtre, on est à la fois un acteur et un spectateur, on voit s'illuminer la ville".

Lire aussi : Fête des lumières - 8 décembre : l'origine, ce n'est pas la peste à Lyon !

Les Lyonnais, en nombre, ont inondé leurs fenêtres des célèbres lumignons. A Fourvière, en plein coeur du théâtre antique, une fresque de solidarité de 20 000 lumignons a été allumée. En l'honneur des soignants.

"C'est une Fête des Lumières particulière. On dédie la Fête aux soignantes/soignants, aux aidantes/aidants, à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour nous permettre de rester debout, de tenir debout pendant cette période de crise sanitaire. Une pensée aussi pour les personnes malades... En espérant que par la Fête des Lumières leur apporte un peu de réconfort", a insisté le maire de Lyon, qui a allumé un lumignon aux côtés du Préfet du Rhône et du directeur des HCL (Hospices civils de Lyon)

Pendant longtemps, le nouveau maire de Lyon, Grégory Doucet, n'a pas voulu se résoudre à annuler la Fête des Lumières. L'évènement est si important pour la ville de Lyon. Mais après avoir envisagé différentes options, notamment une Fête réduite aux parcs de la Tête d'Or et Blandan, Doucet a dû se résoudre à l'annuler. Avec le confinement. Rendez-vous en 2021.

#8décembre Unis et solidaires ✨ 📸©Muriel Chaulet - Ville de Lyon pic.twitter.com/JRzam29YPL — Ville de Lyon (@villedelyon) December 8, 2020