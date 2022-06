3,2 millions d'euros pour le nouveau plan chasse d'Auvergne-Rhône-Alpes

Un nouveau plan en faveur de la chasse, doté de plus de 3,2 millions d'euros, a été adopté par la Région.

3,2 millions d'euros. C'est la somme débloquée afin de financer les actions menées par les fédérations de chasse régionales pour la période 2022-2024, dans le cadre du nouveau plan en faveur de la chasse adopté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

La région compte plus de 120 000 chasseurs et près de 2 500 associations locales de chasse. D'après les chiffres communiqués par la région, la chasse représente également 3 000 emplois directs et plus de 70 000 emplois bénévoles en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le nouveau plan régional s'article autour de cinq priorités :

Mener un suivi de la population de nombreuses espèces, notamment du loup Améliorer les milieux naturels et parer à la perte de la biodiversité (plantation de haies, réhabilitation d'habitats naturels…) Améliorer la sécurité (acquisition de postes de tir surélevés…) Gestion des locaux de chasse (collecte des déchets, rénovation des locaux…) Education et communication auprès du grand public autour des actions menées par les chasseurs

Entre 2022 et 2024, un projet de valorisation de la chasse et de la nature sera également financé par la Région dans chaque département.