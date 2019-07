15 M€ pour deux projets lyonnais de recherche médicale

Le lundi 24 juin, les Professeurs Jérôme Honnorat et François Vandenesch ont été nominé pour recevoir pas loin de 15 millions d’euro, dans le cadre de l’appel à projets Recherche hospitalo-universitaire en santé. Cette somme servira leurs recherches médicales à l’Université Claude Bernard Lyon 1 et aux Hospices Civils de Lyon.

Le lundi 24 juin, les 15 lauréats du 4e appel à projets “Recherche hospitalo-universitaire en santé” ont été annoncés par Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, et Guillaume Boudy, secrétaire général pour l’Investissement. Sur les 67 dossiers déposés, deux des retenus sont menés par des médecins universitaires des Hospices Civils de Lyon.

L’appel à projets Recherche hospitalo-universitaire vise à soutenir des programmes de recherche innovants, avec une qualité scientifique et de grande ampleur dans les domaines de la santé et les domaines socioéconomiques. Ces projets associent secteurs académique, hospitalier et entreprises.

Le projet “BETPSY” dirigé par le Professeur Jérôme Honnorat, avec l’Université Claude Bernard Lyon 1 qui coordonnera les recherches, a reçu 7 millions d’euros. Il s’attaquera aux encéphalites et aux syndromes neurologiques pouvant accompagner certains cancers, provoqués par des réactions auto-immunes. Il vise le développement d’outils de diagnostic de ces maladies et une amélioration de la prise en charge des patients.

Le projet “IdBIORIV” porté par le Professeur François Vandenesch, développera de nouveaux outils de diagnostic ultrarapide dans les infections. L’objectif est de détecter en moins d’une heure les résistances et la virulence des bactéries. Les Hospices Civils de Lyon coordonneront le projet, et le montant de la subvention s’élève à un peu moins de 8 millions d’euros.

Les opportunités de recherches ne s’arrêtent pas là ! Les équipes des Hospices Civils de Lyon sont également partenaires de 3 autres projets lauréats de cette demande de financement.

Le Professeur Tae-Hee Cho est impliqué dans le programme qui développera de nouvelles approches pour la prise en charge des infarctus cérébraux (AVCi). Le Professeur Laurent Guibaud participera dans un projet qui propose de développer de nouvelles thérapies pour traiter une maladie rare : le syndrome d’hypercroissance dysharmonieuse. Le Professeur Laurent Kodjikian est engagé dans une recherche révisant le traitement d’une complication du diabète impactant les yeux : la rétinopathie diabétique.