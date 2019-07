14 juillet : qui sont les Lyonnais décorés de la Légion d'honneur ?

Avocats, chanteurs, professeurs et figures politiques, qui sont les Lyonnais de la nouvelle promotion de la Légion d’honneur ?

Le feu d’artifice de ce soir aura une saveur toute particulière pour les 423 distingués de la Légion d’honneur, dont les noms viennent d’être dévoilés. Parmi eux, on retrouve un certain nombre de Lyonnais comme l’artiste Jean-Michel Jarre, l’avocat Alain Jakubowicz, le professeur et président de l’Université de Lyon 3 Jacques Comby, ou Bernard Accoyer, ancien président de l’Assemblée nationale et originaire de la région. Au niveau national, on retrouve dans cette nouvelle promotion des personnalités comme Thomas Pesquet ou Jean-Paul Belmondo, mais aussi des anonymes, comme ce policier et ce citoyen qui sont intervenus pendant les attentats de Strasbourg pour tenter de mettre fin à l’attaque.