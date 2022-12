Près de Lyon : qui sera le meilleur apprenti cuisinier de France ?

La 68e finale du concours du meilleur apprenti cuisinier de France se déroulera lundi 5 décembre, au CFA de la gastronomie, près de Lyon.

Qui succédera à l'Aurhalpin Bastien Mottet-Faure, vainqueur de la précédente édition de la compétition ? Le concours du meilleur apprenti cuisinier de France revient pour une 68e édition ce lundi 5 décembre, au CFA de la gastronomie, à Marcy l'Etoile, près de Lyon. L’association des Maîtres Cuisiniers de France, née en 1951, est à l'origine de cet événement. Elle constitue le groupement le plus important des cuisiniers de France de renom.

Par le biais de ce concours, le collectif promeut et soutient l'art culinaire français : "c'est une opportunité pour les jeunes apprentis de participer à ce concours professionnel, qui enrichit leur expérience, met en valeur leur talent et les passionne davantage", souligne les Maîtres cuisiniers de France dans un communiqué.

10 candidats en finale

A cette occasion, 10 jeunes apprentis s'affronteront pour espérer remporter le concours. Parmi les participants, la région Auvergne-Rhône-Alpes sera représentée par l'apprenti du chef André Taormina et élève à l'EFMA, Nathan Mezin. Les neuf autres apprentis représenteront les régions de Provence Alpes-Côte-d ’Azur, les Hauts de France, la Bretagne, l'Ile-de-France, la Nouvelle Aquitaine, le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que le Val de Loire et Centre.

Les 10 candidats auront 4 h 30 pour réaliser le thème signé par Georges Blanc, figure de la cuisine française et chef étoilé de la 68e édition du concours. Au menu : chartreuse de chair de tourteau de la mer à la crème d’avocat, volaille de Bresse (la cuisse en rouelle et ses suprêmes rôtis, sauce au foie gras et crêpe vonnassienne), puis pour terminer, un fin sablé aux pommes façon mille-feuille sauce caramel.

Les jurys délibéreront à partir de 18 h 30, avant de lancer la soirée de gala au château de Lacroix-Laval.