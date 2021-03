Lyon, 2e ville la plus consommatrice de plats livrés pendant la crise de Covid-19

Une étude, basée sur le nombre de recherches Google, montre que les Lyonnais sont les deuxièmes plus gros mangeurs de plats livrés et à emporter de France.

Le groupe Savoo, qui se présente comme l'une des plus grandes plateformes de codes promo en France*, vient de publier une étude sur la vente à emporter. Le spécialiste des promotions a déterminé les plats à emporter les plus populaires, en fonction des habitudes de recherche Google des Français au moment de commander.

Sans surprise, Paris, avec ses 2,1 millions d'habitants truste le classement des villes les plus accroc à la livraison de plats emporter. Mais la suite du classement est moins évidente, Marseille, deuxième plus grande ville française, n'arrivant que derrière Toulouse (4e ville la plus peuplée) ou Nice se classant 10e alors que sa population est la 5e plus importante du territoire.

"Cette croissance des livraisons de repas va poursuivre sur sa lancée en 2021, et également en 2022. Mais il ne faut pas oublier qu'on partait de très bas, d'où ces croissances très fortes", déclarait à l'AFP, en février dernier, Maria Bertoch, experte du secteur pour NPD Group, l’un des leaders mondiaux des études de marché.

Plus intéressant, le ratio recherches Google/population

Mais l'étude de Savoo ne reflète pas tout à fait la réalité de la demande de ce nouveau mode de consommation de masse qu'est la vente à emporter.

Le ratio recherches Google mensuelles/ population est plus intéressant. Nous l'avons calculé.

Voici les résultats :

Villes Nombre de recherches Google/hab. Paris 1 pour 89 Bordeaux 1 pour 99 Lyon 1 pour 121 Lille 1 pour 138 Strasbourg 1 pour 142 Toulouse 1 pour 143 Nantes 1 pour 146 Montpellier 1 pour 170 Nice 1 pour 204 Marseille 1 pour 259

Pizza et prix plus élevés à Lyon

Derrière la pizza, note l'étude, les sushis sont les plus populaires et représentent 16 % des recherches Google, suivis du kebab puis des tacos qui détrônent le burger dans la plupart des villes du classement. Lille, Reims et Saint-Etienne, où le kebab arrive second, font exception.

L'étude montre aussi les plats les plus populaires commandés et les prix moyen par ville. Lyon fait partie des villes avec les offres de pizza et de sushi les plus chères.

* Savoo appartient au groupe américain Savings.com, leader mondial dans le domaine des coupons de réduction, propriété Platinum Equity, 8ème firme de private equity la plus performante au monde selon une étude 2018 publiée par HEC et Down Jones.