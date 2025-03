Le président LR du Département du Rhône n'appliquera pas la hausse du RSA

Le président du Rhône, tout comme l'ensemble des présidents "Droite, centre et indépendants", n'appliquera pas l'augmentation du RSA.

Le président Les Républicains du département du Rhône, Christophe Guilloteau n'appliquera pas l'augmentation de 1,7 % du revenu de solidarité active (RSA) prévue au 1er avril a-t-il indiqué ce jeudi.

"Le modèle social français a un prix et chacun doit bien comprendre que son coût ne peut être assumé par les seuls départements"

Le président s'aligne sur une décision prise par l'ensemble des départements "Droite, centre et indépendants" réunis en séminaire, et qui ont souhaité "affirmer avec vigueur qu'ils n'accepteront plus de payer les décisions de l'État sans qu'elles ne soient compensées".

En plus du RSA, les présidents de départements se sont engagés "sur le non-paiement de principe de toute dépense nouvelle ou supplémentaire dédiée unilatéralement par le gouvernement et non compensée intégralement par lui".

"Le modèle social français a un prix et chacun doit bien comprendre que son coût ne peut être assumé par les seuls départements", concluent-ils.