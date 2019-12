A Lyon, au restaurant Court-Bouillon, on ne se fait pas de mauvais sang

Une jolie petite adresse gourmande du Vieux-Lyon, tenue par un duo attentionné.

Court-Bouillon : Décoction épicée et aromatisée, parfois vinai-grée ou additionnée de vin, servant principalement à cuire le poisson et les crustacés, mais également à cuisiner les abats blancs.

A Lyon, c'est surtout le nom d'un petit restaurant de quatre mois d'âge du quartier Georges (côté place Benoît Crépu).

Margo est pâtissière (Pierre Orsi) et, à ses heures perdues, sommelière. Clément est cuisinier (second de cuisine au Splendid, chef de partie à la Cour des Loges puis au Baltahz'Art, commis au Four Seasons Hôtel Georges V ). Après six ans en Corrèze où le duo a tenu le localement proverbial Soursacois, dans le petit village de 500 âmes de Soursac, le couple vient de s'installer à Lyon, au début de la petite rue pavée Ferrachat, dont le nom se perd dans la nuit des temps, à deux brassées de la Saône.