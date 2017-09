PSG – OL (2-0) : entre lourde défaite et bon match pour Lyon

Lyon a titillé le PSG mais s'est incliné ce dimanche soir à Paris avec deux buts de Marcelo et Morel marqué contre leur camp.

Mariano Diaz

Que de regrets. Bien en place, accrocheur, mais aussi loin d’être timoré offensivement, l’OL a longtemps posé de sérieux problèmes au PSG dimanche soir sur la pelouse du Parc des princes. Mauvais lors des deux derniers matchs, on ne donnait pas cher de la peau des Lyonnais. Ils ont prouvé qu’ils avaient les qualités pour rivaliser, au moins sur un match, avec le PSG et toutes ses stars. Lyon a tenté, avec la révélation Tanguy Nbombelé, a parfois manqué de réussite et repart du Parc avec un 2-0 et deux contre son camp. Très lourd. Maintenant, l’OL doit être capable de reproduire ce genre de performance contre des équipe plus faibles… Lyon a titillé le PSG mais cela n’a pas suffi. Mais Lyon repart du Parc avec quelques certitudes, notamment avec les bonnes performances de Tete, Mendy et surtout Ndombelé. Les défaites encourageantes existent. Ça en est une.

Belle première pour Ndombélé et déception pour Mariano

Deux buts contre son camp dans le même match, c’est très rare. Lyon a craqué en fin de match. Fatigués, les défenseurs lyonnais étaient sans doute moins lucides. Mais pour Tanguy Ndombelé, quel match ! Quelle première ! Titularisé pour la première fois avec l’OL, l’ancien joueur d’Amiens a été étincelant dans l’entrejeu. Bon à la récupération, il a cassé les lignes, amené un vrai plus dans l’animation offensive lyonnaise. Il aurait même pu être récompensé d’un but mais sa superbe frappe de 25m s’est écrasée sur la barre transversale d’Areola. Mais que de promesses. Le meilleur joueur sur le terrain dimanche. le buteur rhodanien Mariano n’a en revanche pas existé dimanche soir sur la pelouse du Parc. Bien muselé par la charnière centrale parisienne, il n’a jamais réussi à être dangereux. Et pourtant, il y avait la place. Même dans ses choix de passe, il n’a pas été performant. Il a affiché ses limites dans un choc comme celui-là.

