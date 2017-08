Kévin Mayer en route vers le titre de champion du monde

Les espoirs pèsent lourd sur les épaules de Kévin Mayer, toujours en tête du décathlon après trois nouvelles épreuves cet après-midi.

L'athlète du Vercors et vice-champion olympique de Rio approche de l'or aux mondiaux d'athlétisme de Londres. Après un départ canon marqué par un record personnel au 100 m (10"70) et ses meilleures performances de l'année en saut en longueur (7"52) et en lancer de poids (15,72), Kévin Mayer reste en pleine forme. Dès 11 heures ce samedi, il bat de nouveau un record personnel sur la 110m haies avec un chrono de 13"75. Une heure plus tard, place à l'épreuve que l'athlète redoutait le plus : le lancer de disque. Alors qu'il avait pris une large avance sur l'Allemand Rico Freimuth, cette dernière s'est réduite après le lancer. Son rival a été le seul à dépasser les 50 mètres et grappille 84 points au français, qui termine septième de l'épreuve. Si Kévin Mayer garde de l'avance au score, l'athlète a manqué de perdre son sang froid lors de l'épreuve du saut à la perche. Placée à 5,10 m, la barre était pourtant loin de son record de 5,40m. Après avoir manqué les deux premiers sauts, Kévin Mayer passe finalement la barre et évite le zéro pointé. L'or de la médaille semble se rapprocher pour Kévin Mayer, qui devra encore passer par les épreuves du lancer de javelot et du 1 500 mètres avant de peut-être se voir couronné par le titre de champion du monde de décathlon.