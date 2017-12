Bonnet d'âne pour Bruno Bonnell à l'Assemblée nationale

Alors que les députés du Rhône ne brillent pas par leur implication dans les rangs de l'hémicycle, le fondateur d'Infogrammes, élu sur la circonscription de Villeurbanne, fait partie des moins actifs de tout le pays.

©Tim Douet Bruno Bonnell à la Préfecture

Aucun amendement proposé, aucune intervention en hémicycle et une seule en commission. Le député de la circonscription de Villeurbanne, Bruno Bonnell est le moins actif de ses collègues du Rhône à l'Assemblée nationale. Selon un palmarès de l'activité des députés publié par Capital, sur la base de données compilées par l'association Regards citoyens, Bruno Bonnell se classe 570e sur 572 députés français. Ce classement prend en compte la présence en commission, les interventions en commissions et dans l'hémicycle, ainsi que les amendement proposés (avec un coefficient plus fort pour ce dernier critère). La député de la 13e circonscription, Danièle Cazarian, est la moins assidue en commission, parmi ses collègues rhodaniens.

Après six mois d'exercice, les députés du département ne brillent pas par leur implication. Comme leurs collègues de la 6e et de la 13e circonscription, Anissa Kheder, Jean-Louis Touraine, Thomas Gassilloud, Yves Blein et Hubert Julien-Lafferière, sont tous dans le wagon de queue de l'Assemblée. Pour une bonne partie des députés de la vague En Marche, l'apprentissage des arcanes de l'Assemblée semble laborieux, comme le pressentait Lyon Capitale en juin dernier. Sur les 11 élus sous l'étiquette macronienne, sept n'ont proposé aucun amendement en six mois, et semblent se contenter d'un rôle d'enregistrement.

Anne Brugnera, bonne élève

Les députés d'opposition, plus expérimentés sont un peu plus actifs. Bernard Perrut (LR) et Patrice Verchère (LR) se situent dans la moyenne d'activité de leur pairs. Tout comme Cyrille Isaac-Sibille et Blandine Brocard. Thomas Rudigoz et Jean-Luc Fugit sont moins actifs que la moyenne, mais pas en queue de peloton non plus. Seule Anne Brugnera, la bonne élève du Rhône, se situe dans le premier quart du classement. L'ex-adjointe à l'éducation de Gérard Collomb, aujourd'hui députée de la 4e circonscription, a proposé 10 amendements depuis juin. Seul Cyrille Isaac Sibille (13 amendements) et Blandine Brocard (14) font mieux. Thomas Rudigoz en a proposé, un, Yves Blein, deux, et Patrice Verchère, six.

Les députés du Rhône ne semblent donc pas connaître le surmenage que beaucoup évoquent à l'assemblée, ou, du moins, il savent s'en préserver. C'est pourtant bien Bruno Bonnell, 3e député le moins actif de France donc, qui se plaignait récemment de l'implication que nécessite la fonction : "A Noël il va y avoir beaucoup d'ultimatum familiaux, genre si tu y retournes je te quitte". Et lui n'a que peu de marge de manoeuvre.