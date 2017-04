Anne Lorne : "Mes valeurs ne sont pas représentées au second tour"

© Tim Douet Anne Lorne (LR).

La porte-parole de la Manif pour tous se refuse à toute consigne de vote après la défaite de François Fillon au premier tour de la présidentielle. Elle met d'ores et déjà le cap sur les élections législatives, pour lesquelles elle est candidate dans la 1re circonscription du Rhône.

"C'est une grosse défaite, une grosse déception pour mon camp". Anne Lorne est lucide sur la défaite de François Fillon, arrivé troisième au premier tour de la présidentielle. La conseillère régionale LR se refuse à toute consigne durant cet entre-deux-tours. "Mes idées, mes valeurs ne sont pas représentées au second tour, nous explique-t-elle. Et de mettre le cap sur les élections législatives où elle est candidate dans la 1re circonscription du Rhône : "J'appelle les Français qui ont adhéré à ce programme (celui de François Fillon, NdlR) à se rallier au deuxième tour qui est le 11 juin (date du 1er tour des législatives, NdlR), pour l'alternance attendue".

"Ni les extrêmes, ni le centre populiste"

"Je suis de la nouvelle génération, je défend la liberté de responsabilité", argue Anne Lorne. Et qu'importe si François Fillon a appelé au front républicain face au FN dès dimanche soir. "François Fillon fait partie d'une certaine époque, d'une certaine génération, et ce choix a énormément déçu les gens sur le terrain, commente-t-elle. On ne peut pas combattre Macron pendant trois mois et retourner sa veste en 10 minutes". Elle refuse "la tambouille politicienne" et ne veut négocier ni avec "les extrêmes ni avec le centre populiste". A l'en croire, il en irait de la crédibilité de son parti, et de sa candidature. "Je suis candidate aux législatives sur une circonscription où il y a déjà deux macronistes qui se disputent l'investiture. Si je rallie Macron, ce n'est même pas la peine que je me présente", selon elle.

"Liberté de responsabilité"

"Avec Laurent Wauquiez, nous avons la même idée de ne pas se cantonner aux petites magouilles alors que nous avons dénoncé le creux du programme d'Emmanuel Macron ou le populisme de Marine Le Pen", ajoute Anne Lorne.Pas plus de réaction face aux appels du pied du FN aux électeurs de droite dans le giron de Sens commun. Dans l'esprit de la porte parole de la Manif pour tous, "chacun doit prendre ses responsabilités, chez les défenseurs de la famille comme chez l'ensemble des Français". "Il n'y a pas une fois le mot famille dans le programme du FN", défend-elle. Si l'on excepte les mesures sur le quotient familial et la politique nataliste.