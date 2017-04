À Lyon, les soutiens de Macron en marche sur les berges du Rhône

Gérard et Caroline Collomb en tête, 300 à 400 “marcheurs” lyonnais ont déambulé entre le pont de la Guillotière et le pont Morand ce dimanche après-midi. Opération tractage pour les militants sur les pelouses bondées des berges du Rhône.

©Antoine Sillières Gérard Collomb lors du rassemblement de soutien à Emmanuel Macron le 9 avril 2017

"Une invasion de marcheurs". Tracts à la main, T-shirt rose siglé “En Marche” (EM) et ballons de baudruche en bandoulière, cette militante craindrait presque d'effrayer les badauds alanguis dans l'herbe des berges du Rhône. Quelques taquineries fusent d'ailleurs en provenance de certains groupes réunis sous le soleil de plomb de ce dimanche après-midi. Autour de Gérard Collomb et Bruno Bonnell, respectivement sénateur-maire de Lyon et référent EM dans le Rhône, les marcheurs lyonnais profitent de l'atmosphère printanière pour tracter. Et les ballons se révèlent un bon moyen de briser la glace.

“La cible de tous les tirs”

©Antoine Sillières Gérard Collomb mène les marcheurs lyonnais

Plus tôt, au départ de la place Jutard, près du pont de la Guillotière, Gérard Collomb s'était exprimé sur le statut de favori de celui qu'il fut l'un des premiers à soutenir. "Je connais cette situation de favori, où l'on devient la cible de tous les tirs, je l'ai été à Lyon", a-t-il comparé. Comme cette ex-juppéiste qui a rejoint le mouvement en septembre, certains préféreraient ne pas avoir à attendre les quatorze jours qui les séparent encore du premier tour. Ils craignent de voir s'émietter les 24% d'intentions de vote dont est crédité leur champion par les derniers sondages. Pas de quoi entamer la confiance des “marcheurs” pour autant. A l'instar de Gérard Collomb, volontairement rassurant lorsqu'il évoque un électorat "de moins en moins volatil et de plus en plus mobilisé".

Caroline Collomb à son bras, le maire de Lyon répète la volonté d'Emmanuel Macron de "recomposer la vie politique pour faire gagner la France", avant de se mettre en marche. Les macronistes lyonnais envahissent alors les berges de Rhône, n'hésitant pas à aller à la rencontre des badauds. Quitte à recevoir des rejets fermes. L'occasion aussi pour le maire de Lyon de serrer quelques mains et de se faire photographier avec des jeunes. Remontant les berges, les 300 à 400 “marcheurs” présents, sans compter les nombreux enfants, s'éparpillent sur les pelouses... et les pistes cyclables. Que le maire de Lyon se fait un devoir de faire respecter. Faire cohabiter marcheurs et cyclistes sur les berges, il est peut-être là le fameux rassemblement cher aux macronistes.