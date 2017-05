Bastion de l'abstention, Vaulx-en-Velin votera-t-elle dimanche ?

Du haut de ses 43 000 habitants, Vaulx-en-Velin a recueilli 41.7 % d’abstention au premier tour de l’élection présidentielle, loin devant les 23.2 % estimés à l’échelle nationale. Pourtant sur le marché du Mas du Taureau, la majorité des commerçants et habitants s’accordent sur un vote nécessaire en faveur d’Emmanuel Macron dimanche prochain.

Moran Kerinec Tractage en faveur de Macron au marché.

Sur le marché du Mas du Taureau, une tornade en chemise hawaïenne et chapeau de paille sur la tête alpague les passants pour leur glisser un tract En Marche dans les mains. Suzette est une ardente défenseuse d’Emmanuel Macron sur lequel elle peut s’épancher inlassablement. “Je suis une ancienne du Parti socialiste, mais depuis qu’Emmanuel s’est lancé, j’ai su qu’il était parti pour être premier. Si Obama est passé Président, Macron le peut aussi !”

De son étal, Bouchaïb approuve la démarche de la pasionaria d’En Marche. “On est bien obligé, Marine veut casser la baraque. Combien d’années ont a mis à construire l’Europe ? Et ils veulent la démolir ? Ce n’est pas possible. Tous les commerçants vous diront pareil”, explique-t-il derrière ses fruits. “Tiens, donne-moi quelques tracts. Je les distribuerai demain au marché de Vénissieux”, lance-t-il à Suzette. La cinquantaine et le voile couvrant sa tête, une dame engage le débat le débat avec Bouchaïb : “Moi je n’ai plus confiance. Marine, Macron... Pareil. Je n’irai pas voter dimanche”, lâche-t-elle dans un soupir.

Macron, un choix par défaut

En bordure des étals Nathan tend des tracts de la Licra qui appelle à voter en faveur de Macron. “Pas de militants du Front national sur le marché ?” lui demande-t-on. “Pas sûr qu’ils oseront venir tracter ici”, répond-il du tac au tac. Au cœur du marché, Yassine jeune vendeur de friandise et de boisson à “fait son devoir de citoyen”. Mélenchon au premier tour, Macron au second, mais “pas de gaîté de cœur”.

Il faut dire que le programme et les personnalités des candidats ne font pas l’unanimité. “Marine va faire une Corée du Nord. Macron, son problème, c’est que c’est un banquier”, décrit Nabil en ramassant les palettes vides. “Moi vous savez, j’étais vraiment fan de Montebourg : son idée du made in France, j’aimais bien.” Et pour dimanche ? “Macron, pour faire barrage.”

L’abstention, un problème récurrent pour les Vaudais

Hamid Z., est un ancien bien connu du quartier et initiateur d’associations caritatives. Le vieil homme, courte barbe blanche et grand manteau gris souris donne quelques éléments pour comprendre l’abstention des Vaudais : “Les gens en ont marre. Il n’y a pas de travail, il n’y a rien, comment voulez-vous que les jeunes aillent voter ? Ils se disent que d’autres le feront à leur place. Certains ont perdu l’espoir dans les politiques. Ils n’ont pas conscience que si Marine passe, ce sera la guerre.”

À la mairie de Vaulx-en-Velin, Jacques Boucaud déplore cette “abstention hélas courante”. “Ça fait partie des communes populaires où on vote mal”, explique-t-il. Et ce, en dépit des campagnes de sensibilisation mises en place par la mairie : “Il y a le conseil citoyen, les conseils de quartier... On a réalisé un travail pédagogique, même des pleines pages dans le journal sur l’importance de voter.” Mais ces initiatives n’ont pas donné “les résultats que nous espérions”, regrette Jacques Boucaud.