Lyon : ivre, il agresse sexuellement deux personnes

Un homme de 22 ans a agressé sexuellement un homme et une femme dans la nuit de vendredi à samedi et proféré des insultes racistes aux policiers venus l'interpeller.

Un Lyonnais de 22 ans a été interpellé ce samedi à 6h50, rue du Grand casernement dans le 7e arrondissement de Lyon. En état d'ivresse, il avait agressé sexuellement un homme et une femme qui l'avait initialement invité dans leur chambre. Refusant de quitter les lieux, il avait menacé de mort un résident et tenté de frapper avec une bouteille le gardien. Il avait également commis des dégradations dans plusieurs chambres ainsi que dans la loge du gardien. À l'arrivée des policiers, le suspect a tenté de les frapper, les a outragés et s'est rebellé. Il avait aussi proféré des insultes à caractère racial à leur encontre. Il va être présenté au parquet ce lundi pour "violences volontaires aggravées, agressions sexuelles, outrages sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, insultes à caractère racial, dégradations de biens privés".