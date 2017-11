Un jeune homme de 19 ans a été arrêté ce mercredi pour avoir frappé un militaire de l'opération sentinelle sur la place des Terreaux.

©Tim Douet

Un SDF âgé de 19 ans a été interpellé ce mercredi vers 21h15 place des Terreaux (Lyon 1er). En état d'ivresse, il a donné un coup de poing au visage d'un militaire du dispositif sentinelle. Lors de son interpellation, il a insulté et frappé plusieurs policiers. Un de ces derniers à reçu 6 jours d'ITT. Le suspect a reconnu les faits et va être présenté au parquet ce vendredi pour "violences aggravées, outrage et rébellion à personne dépositaire de l’autorité publique".