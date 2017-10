Attentat de Marseille : l’assaillant arrêté à Lyon ce vendredi

L’auteur de l’attentat commis à Marseille ce dimanche aurait été arrêté à Lyon vendredi pour un simple vol, avant d’être relâché. Il a fait deux victimes gare Saint-Charles, dont une étudiante en école d’infirmière à Lyon qui habitait Rillieux-la-Pape.

©Tim Douet

Ce dimanche en début d'après-midi, un homme a poignardé deux jeunes femmes sur le parvis de la gare Saint-Charles, à Marseille. Âgé d'une trentaine d'années, il sortait de garde à vue à Lyon pour un vol commis ce vendredi, rapporte France Info. Selon La Provence, l'homme serait un Tunisien en situation irrégulière. Il utiliserait une petite dizaine d'identités, aucune ne faisant l'objet d'une fiche S. Sur place, Gérard Collomb, le ministre de l’Intérieur, a fait part dimanche du caractère "étrange" des agissements du terroriste : "La personne commence par commettre un crime sur une première personne, s'enfuit, puis revient sur ses pas pour tuer la seconde personne."

Les deux victimes, âgées de 17 et 21 ans, étaient cousines. La plus âgée était en deuxième année d'école d'infirmière à Lyon et habitait Rillieux-la-Pape (Rhône). Elle se rendait gare Saint-Charles pour rentrer après un week-end passé à Marseille. Via son journal de propagande, Daesh a revendiqué l'attaque.