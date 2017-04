Lyon : Ninkasi Urban Week met à la page les cultures urbaines

Le brasseur lyonnais organise la 3e édition de son festival 100 % street culture. Pendant une semaine, les activités et concerts vont s’enchaîner dans tous les Ninkasi de la Capitale des Gaules. La majeure partie de la programmation est gratuite...

Ninkasi Urban Week Ninkasi Urban Week 2017

Cette année, Ninkasi met les petits plats dans les grands pour la 3e édition de son festival UrbanWeek. Avec un programme aux petits oignons pour les fans de culture hip-hop. À partir du lundi 10 avril, tous les Ninkasi se mettent à la page des cultures urbaines pour une semaine.

Avec plus de 30 événements, la programmation de la Ninkasi Urban Week met l’eau à la bouche. Sont invités sur scène des patriarches du rap comme les groupes français Scred Connexion ou La Rumeur (qui présenteront leur film Les Derniers Parisiens lors d’une projection), la plume aiguisée de Swift Guad, le Lyonnais Bami Bassi, mais aussi des représentants de la nouvelle génération comme le groupe Bon Gamin ou L.O.A.S, dont le premier album, Tout me fait rire, sort le 14 avril. En plus des nombreux concerts qui feront bouger les foules, des expos, du graff avec les Lyonnais du collectif Birdy Kids (qui signent le visuel de l’affiche), de la danse avec les présélections régionales du Battle de Vaulx-en-Velin et des shows freestyle de skate et BMX envahiront la ville de Lyon pour une semaine intense qui saura combler l’appétit des Lyonnais.

Le programme complet est à retrouver ici.