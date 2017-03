La programmation des Nuits de Fourvière 2017 dévoilée

La programmation de l’édition 2017 des Nuits de Fourvière vient de tomber : les Insus, Benjamin Biolay, Camille, Paolo Conte et Yann Tiersen seront sur la scène du théâtre antique cet été.

Vient d’être dévoilée la programmation du festival des Nuits de Fourvière qui se tient au théâtre antique du 1er juin au 5 août. Des concerts, du théâtre, du cirque mais aussi des nuits thématiques et l’invité d’honneur Fellag.

Quelques noms avaient déjà été dévoilés : ouverture de l’édition avec M (Matthieu Chedid), Fatoumata Diawara, Toumani et Sidiki Diabata pour créer le dernier concert de leur album Lamomali les 1, 2 , 3 juin et Julien Doré le 16 juin.

Les Insus, Biolay, Conte en concert

En tête d’affiche, on retrouve le groupe de rock Arcade Fire le 05 juin, les Insus les 27 et 28 juillet, Benjamin Biolay le 19 juin, le chanteur et pianiste Paolo Conte le 20 juin, la chanteuse Camille le 20 juillet , Norah Jones le 25 juillet. Quant à Yann Tiersen, il est programmé le 7 juillet.

En musique, on retrouve aussi : André Minvieille qui occupe le quartier Saint-Just pendant deux jours. Le 1er juillet pour le Ti’Bal Tribal place Trion et l’ABCD’ERRE à l’Odéon, le 2 juillet. Titi Robin dévoile sa création Rebel Diwana à l’Odéon le 5 juillet.

Rock :

- Foals et Pumarosa le 28 juin au Grand théâtre.

- ALT-J le 4 juillet au Grand théâtre.

- Goran Bregovic le 6 juillet au Grand théâtre.

- André Minvieille pendant deux jours à Saint-Just, place Trion le 1er juillet pour le Ti’Bal Tribal et l’ABCD’ERRE à l’Odéon, le 2 juillet au Grand théâtre.

- Royal Blood et The Limiñanas le 10 juillet au Grand théâtre.

Chansons françaises :

- Vianney le 24 juillet avec en première partie Tété au Grand théâtre.

- Lady Sir ( Rachida et Brakni et Gaëtan Roussel) et Labelle le 9 juillet à l’Odéon.

Pop :

- Benjamin Clémentine, le 29 juin au Grand théâtre.

- Brian Wilson, le 17 juillet au Grand théâtre.

- Imany et Céu le 21 juillet au Grand théâtre.

Jazz :

- Stefano Bollani et Richard Galliano le 18 juillet en soul, jazz au Grand théâtre.

- Vinicio Capossela et Musica Nuda en jazz et chanson italienne, le 23 juillet au Grand théâtre.

- Pink Martini et Cyril Mokaiesh le 26 juillet au Grand théâtre.

Musique du monde :

- Goran Bregovic et l’O.N.L (Orchestre des mariages et des enterrements avec l’orchestre national de Lyon) le 6 juillet au Grand théâtre.

- Michel Camilo et Tomatito, Rosenberg Family, Pedro Soler et Gaspar Claus le 13 juillet pour une soirée jazz manouche, musiques latines et flamenco au Grand théâtre.

Les nuits thématiques :

- nuit reggae et calypso avec Inna de Yard, Brain Damage et Calypso Rose le 14 juillet au Grand théâtre.

- nuit tango avec Daniel Melingo, No Exit le 16 juillet au Grand théâtre.

- nuit blues avec Music Maker Blues Revue, The Como Mamas et Leyla McCalla Trio le 19 juillet au Grand théâtre.

- les nuits italiennes avec Richard Galliano et Stefano Bollani le 18 juillet au Grand théâtre et Vinicio Capossela le 23 juillet à l’Odéon.

- nuit soul avec Michael Kiwanuka, Valerie June et Lee Fields le 22 juillet au Grand théâtre.

- la nuit irlandaise qui clôt le festival le 29 juillet au Grand théâtre.

Pour les amateurs d'opéra, Mario Tronco sera sur la scène du théâtre antique avec l’Orchestra di Piazza Vittorio pour présenter la production Don Giovanni sur trois jours, les 13, 14 et 15 juin au Grand théâtre.

Théâtre avec Fellag en tête d'affiche

- Jusque dans vos bras avec la compagnie Les chiens de Navarre et mis en scène par Jean-Christophe Meurisse du 7 au 11 juin à l’Odéon.

- Démons inspiré de la pièce Lars Norén mis en scène par Lorraine de Sagazan, le 9 et 10 juin au théâtre de la Renaissance.

- Une maison de poupée adaptée de la pièce de Henrik Ibsen, mis en scène par Lorraine de Sagazan, le 9 et 10 juin au théâtre de la Renaissance.

- Le Schpountz par la compagnie Mariusd’après Marcel Pagnol le 17 et 18 juin à l’Odéon.

- Les contes du piano caméra deJérôme Margotton, le 17 juin au théâtre de la Renaissance.

- L’homme qui valait 35 milliards par le Collectif mensuel, du 22 au 24 juin au théâtre de la Renaissance.

- Bled Runner par l’invité d’honneur de cette année Fellag le 24 et 25 juin à l’Odéon.

- Chants des marins kabyles avec Fellag et Cheikh Sidi Bemol, le 27 juin à l’Odéon.

- Comme un poisson dans l’autre avec Fellag, André Minvieille et Jacques Bonnaffé, le 30 juin à l’Odéon.

- Les exhilés d’après les Suppliantes d’Eschyle par Gwenaël Morin le 7, 8, 9 et 29 juillet au Théâtre du Point du Jour.

- La mort d’Heraclès d’après Les Trachiniennes de Sophocle Gwenaël Morin le 14,15,16 et 29 juillet au Théâtre du Point du Jour.

- Iphigenie chez les Taures d’après Iphigenie en Tauride d’Euripide Gwenaël Morin le 21,22, 23 et 29 juillet au Théâtre du Point du Jour.

- L’espace furieux produit par Aurélien Bory avec les étudiants de la 76eme promotion de l’Ensatt, du 26 juin au 7 juillet au théâtre Terzieff.

- Juliette et Justine, le vice et la vertu, lecture de textes de Sade de Isabelle Huppert le 3 juillet au grand théâtre.

Lacroix-Laval fait son cirque

- Le plan B produit par Aurélien Bory et mis en scène par Phil Soltanoff le 17 et 18 juin au Radiant-Bellevue.

- L’homme cirque de David Dimitri du 1er au 23 juillet au domaine de Lacroix-Laval.

- A simple space par Gravity et Other Myths du 1er au 23 juillet au domaine de Lacroix-Laval.

- Santa Madera de Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman, le 8 et 9 juillet au domaine de Lacroix-Laval.

- Machine de cirque par Vincent Dubé les 22 et 23 juin au Grand théâtre.

- La dernière saison par le Cirque Plume du 30 juin au 29 juillet au parc de Parilly.

Côté humour Laurent Gerra présentera son spectacle Sans modération les 11 et 12 juillet au Grand théâtre.

Informations pratiques :

La billetterie ouvre le 27 mars à 14h00. Du 27 mars au 27 mai, le guichet des Nuits de Fourvière sera ouvert uniquement à l’Office du Tourisme de Lyon (ONLY Lyon), place Bellecour, dans le 2e arrondissement. Le 29 mai, le guichet des Nuits de Fourvière s’installe à l’entrée des théâtres romains de Fourvière, rue de l’Antiquaille dans le 5e arrondissement. Retrouvez toutes les informations sur le site des Nuits de Fourvière.

