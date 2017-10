Archives de Lyon : entre rayons X et témoignages de guerre

Deux expositions ouvrent leurs portes ce mercredi aux Archives municipales de Lyon : "Rayons X. Une autre image de la Grande Guerre" et "14-18, Lyon jour après jour". Elles marquent le début d'une série d'événements culturels ayant tous pour thème "2018, Centenaire de la paix".

© Claire Chabal Une reconstitution d'une salle de radiologie de la fin du 19° siècle.

Les Archives municipales de Lyon accueillent à partir de ce mercredi deux expositions sur le thème de la Première Guerre mondiale : "Rayons X. Une autre image de la Grande Guerre" et "14-18, Lyon jour après jour". La première raconte un "moment-clé de l'évolution des soins médicaux, notamment la mise en place de la radiologie comme nouvelle discipline médicale", comme le décrit sa commissaire, Cécile Iannuzzo. Lyon est une ville pionnière en la matière : le premier laboratoire français de radiologie a été créé sous les voûtes de l'Hôtel-Dieu par le clinicien-électricien Étienne Destot en mars 1896. L'exposition "Rayons X. Une autre image de la Grande Guerre" comprend quatre séquences. "La première partie revient sur la découverte et sur l'utilisation des rayons X, notamment à Lyon, détaille Cécile Iannuzzo. La deuxième partie présente la mobilisation des radiologues après l'entrée en guerre et la manière dont étaient soignés les blessés. La troisième partie évoque la réorganisation du service de santé des armées, notamment grâce à la radiologie. Et une dernière partie présente l'imagerie médicale actuelle, l'utilisation des rayons X aujourd'hui et toutes les nouvelles techniques comme l'IRM."

263 carnets

L'exposition "14-18, Lyon jour après jour" retrace le quotidien des Lyonnais pendant la guerre, à partir des carnets du Lyonnais Barthélémy Mermet et d'écrits d'autres habitants, comme le précise Marie Maniga, médiatrice culturelle aux Archives municipales de Lyon. Louis Faivre d'Arcier, directeur de l'institution, explique que Barthélémy Mermet "n'est pas un grand personnage de l'histoire" : "c'est un comptable mais auparavant, il a été avocat, journaliste, il a fait quantité de métiers sans trop réussir. Il se prend un peu lui-même pour un raté." Pendant la guerre, il écrit 263 carnets "pour tenter de rentre compte de tout ce qu'il se passe à l'époque, c'est-à-dire des petites choses dans la rue comme des grandes choses, celles qu'on essaie de lui faire avaler à travers les différents journaux auxquels il est abonné".

© Claire Chabal Quelques carnets de Barthélémy Mermet.

Les visiteurs déambulent parmi les panneaux fournis en affiches, écrits, photographies, regroupés en trois parties : "faire face à la guerre", "soutenir la guerre" et "vivre la guerre". "La première retrace l'omniprésence de la guerre dans l'entourage des Lyonnais, précise Marie Maniga. La deuxième partie décrit la guerre économique. Et la dernière partie parle plus du quotidien et nous avons appuyé sur la correspondance, véritable lien entre le front et l'arrière."

"L'art et la culture, des porteurs très forts de la mémoire"

Ces deux expositions marquent le lancement par la Ville de Lyon d'une série d'événements culturels ayant tous pour thème "2018, Centenaire de la paix". Dès cet automne et jusqu'en juin 2019. Les 100 ans de la naissance de Nelson Mandela, le Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, les 170 ans de l'abolition de l'esclavage… L'année 2018 regroupe de nombreuses dates qui ont pour point commun "la paix, la guerre, les droits de l'Homme et le vivre ensemble", selon Jean-Dominique Durand, adjoint au maire de Lyon délégué au Patrimoine, à la Mémoire, aux Anciens combattants et aux Cultes.

"Nous avons pensé que l'art et la culture sont des porteurs très forts de la mémoire, souligne-t-il. Il s'agit à la fois pour nous de comprendre le passé mais aussi de construire le présent et l'avenir. Et notamment avec de jeunes générations." Et Loïc Graber, adjoint au maire de Lyon délégué à la Culture, d'ajouter : "Je suis surpris de manière positive par l'ampleur que cela a pris : ce travail entre ces différents acteurs et cette capacité à se mobiliser autour d'une même cause porteuse d'une identité liée à notre passé mais aussi porteuse de sens au vu de la période actuelle et des regains de tensions."

La programmation sur deux ans mobilise plus de trente institutions. Parmi les premiers événements de cette année, "War Requiem" de Benjamin Britten à l'Opéra de Lyon du 9 au 21 octobre, et le Concerto pour la main gauche de Maurice Ravel le 18 novembre à l'Auditorium. Deux autres temps forts de "2018, Centenaire de la paix" seront le défilé de la Biennale de la Danse en septembre 2018 et la cérémonie du 11 novembre 2018, place Bellecour.