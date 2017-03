11 mars : premier jour du Printemps pour les poètes

Pendant que l’on fête le livre à Bron, le 19e Printemps des poètes met le cap sur l’Afrique.

Pour sa 19e édition, la manifestation (nationale et internationale) consacrée depuis 1999 à la poésie nous a préparé un festin de mots. Toute une palette d’événements visent à mettre la poésie dans tous ses états, partout en France. Dans notre région, c’est l’espace Pandora, dirigé par le poète Thierry Renard, qui se charge depuis des années de donner à ce Printemps tout son éclat.

L’espace Pandora, le TNP et la Ville de Lyon invitent à fêter la poésie avec des rendez-vous uniques qui mêlent les disciplines artistiques (musique, slam, théâtre, expositions…), parfois dans des lieux improbables (cafés, commerces, transports en commun, hôpitaux) mais aussi dans les lieux les plus accueillants du livre et de la lecture (librairies, médiathèques, bibliothèques, centres culturels) ou de l’espace public (on a vu l’année dernière des espaces habituellement dévolus aux affiches publicitaires accueillir poèmes d’inconnus ou de célébrités).

Des chemins neufs

“Ce 19e Printemps des poètes invite à explorer le continent largement et injustement méconnu de la poésie africaine francophone. Si les voix majeures de Senghor, U Tam’si ou Kateb Yacine par exemple ont trouvé ici l’écho qu’elles méritent, tout ou presque reste à découvrir de l’intense production poétique africaine, notamment celle, subsaharienne, qui, caractérisée par une oralité native, tributaire de la tradition des griots et nourrie par ailleurs des poésies d’Europe, offre des chemins neufs sur les terres du poème…”, affirme Jean-Pierre Siméon, poète associé au TNP, directeur artistique du Printemps des poètes depuis avril 2001.

19e Printemps des poètes à Lyon – du 11 au 18 mars.

Programme détaillé sur le site de l’espace Pandora.