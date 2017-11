Ça s'est passé un 10 novembre : chute d'une voiture d'un funiculaire

De la chute d'une voiture du funiculaire de Fourvière en 1932 à l'explosion du 10 rue Diderot qui fit 3 morts en 1966, Lyon Capitale vous rappelle les événements qui ont marqué les 10 novembre lyonnais au fil des siècles.

1465 : Institution par Louis XI du "Garbeau de l'épicerie", ou droit d'entrée sur les épices entrant à Lyon.

1637 : Germain Panthot est nommé peintre ordinaire de la Ville.

1739 : Arrêt du Conseil supprimant le droit de rêve (droit de sortie sur les blés). Les commandants en profiteront pour établir une taxe privée sur les autorisations de sortie. Disparaît seulement en 1766.

1744 : Deux maisons bâties sur le pont de pierre s'écroulent. Entre 30 et 40 morts.

1789 : Ordonnance consulaire organisant les déclarations et versements pour la Contribution patriotique.

1791 : Vente aux enchères de la chapelle, maison et jardin de Saint-Epipoy, appartenant au prébendier de Saint-Epipoy, à Jean François Tour.

1793 : Cérémonie funèbre en l'honneur de Chalier. Y figure un âne revêtu d'ornements pontificaux.

1793 : Arrivée à Lyon de Fouché, représentant en mission.

1793 : Décret étendant aux départements voisins les pouvoirs des représentants en mission à Ville-Affranchie.

1793 : Arrêté des représentants du peuple instituant deux "Commissions temporaires de surveillance républicaine", l'une à Lyon, l'autre itinérante dans les départements du Rhône et de la Loire.

1795 : Cérémonie solennelle d'ouverture de la Bourse, au Palais Saint-Pierre.

1810 : Mort de Jacques Maurice Gaudin, ancien oratorien, ancien membre de l'académie de Lyon. La Rochelle. (Né le ? 1735, à Luçon ou aux Sables d'Olonne).

1836 : Ouverture de la première exposition de la Société des amis des arts, au Palais St Pierre.

1836 : Les Frères des écoles chrétiennes quittent le Petit Collège et s'installent "aux Lazaristes", achetés précédemment à Pauline Jaricot.

1842 : Mort de Joseph Marie, baron de Gérando, pair de France, membre de l'Institut. Paris (11e). (Né le 29 février 1772, à Lyon).

1847 : Mort d'Anet Alexis Montandon, journaliste, homme de lettres. Rizek (Turquie d'Asie). (Né à Clermont-Ferrand, le 12 janvier 1802).

1859 : Mort de Alphonse Victor Chrétien Balleydier, publiciste. Lyon (2e). (Né à Lyon, le 15 janvier 1810). Inhumé à Loyasse.

1867 : Cérémonie de dédicace de la chapelle du séminaire St Irénée.

1870 : Départ pour la zone des combats de la 1ère légion de marche (colonel Celler). Revue à Bellecour.

1877 :Ouverture des cours de la faculté de médecine (installation provisoire, rue de la Vitriolerie).

1898 : Arrestation d'un anarchiste qui a blessé deux gardiens de la paix, à la Croix-Rousse.

1914 : Vente aux Hospices Civils du bâtiment des Minimes, par le Département (qui en est propriétaire depuis 1912). Sera vendu à la Ville en 1924. 1920 : Première exposition du groupe Ziniars.

1931 : Mort de Joannès Charvin, dit "Gérald", ancien artiste de music-hall et café-concert.

1932 : Une voiture du funiculaire de Fourvière, en réparation, rompt ses amarres et tombe dans la rue Tramassac. Deux blessés.

1942 : Première action du groupe "Carmagnole", des F.T.P.- M.O.I. : sabotage d'un aiguillage de tramway à Vaise.

1946 : Elections législatives. Elus à Lyon : Airoldi et Méty (P.C.); Philip (SFIO); Herriot et Julien (rad.); Guérin et Charpin (M.R.P.); Montel (P.R.L.).

1950 : Dans le Hall de la Mécanique, première tournée à Lyon du spectacle américain sur glace "Holiday in Ice".

1950 : Inauguration de l'enseigne "La Pipe qui boit", rue St Jean (angle de la rue Saint-Etienne).

1955 : Fêtes du millénaire de l'Eglise d'Ainay.

1956 : Séjour à Lyon du Maire d'Oran (Fouques-Duparc) et d'une délégations de la ville. Le 11, cérémonie de jumelage entre les deux villes.

1963 : Exposition de vignettes et collections populaires, dans la chapelle du Lycée Ampère, organisée par la société "L'Arc en Ciel" pour son cinquantième anniversaire.

1966 : Explosion 10 rue Diderot. Destruction partielle d'un immeuble de six étages. 3 morts.

1967 : Inauguration du parking du quai Romain Rolland (1ère Tranche).

1969 : Au Salon d'Automne, rétrospective des oeuvres d'Alphonse Rodet.

1970 : Arrêté préfectoral délimitant le secteur d'étude du S.D.A.U. (Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme), et constituant la Commission ad hoc.

1978 : Semaine d'amitié Lyon-Birmingham, à Lyon.

1980 : Visite à Villeurbanne de l'ambassadeur de l'URSS.

1982 : A New-York, exposition de quinze fabricants lyonnais de tissus.

1983 : A Feyzin, inauguration, par le Secrétaire d'Etat à l'Energie (J. Auroux) d'une "plateforme de traitement des huiles lourdes", à échelle réduite.

1984 : Ouverture d'un marché mensuel aux vieux progrès, place des Tapis.

1986 : Mort par suicide, place des Terreaux, d'André Combe, carillonneur de la Ville.

1987 : Visite à Lyon de l'ambassadeur de Grande Bretagne (E. Fergusson).