Lyon : Louis XIV amputé pour dénoncer les bombardements en Syrie

Handicap International propose en avant-première, les 14 et 15 mars 2017, une exposition photo qui donne la parole à des réfugiés syriens. L’événement, organisé sur la place Bellecour, sera accompagné d’une projection lumineuse sur la statue de Louis XIV.

© Tim Douet Lyon – La place Bellecour vue de Fourvière.

À la veille du 15 mars qui marquera le 6e anniversaire du conflit en Syrie et plus de 2 mois après le massacre d’Alep qui a indigné le monde entier, Handicap International, dans le cadre de sa campagne internationale contre les bombardements de civils, invite le public à signer sa pétition contre l’utilisation d’armes explosives en zones peuplées. L’association ambitionne de collecter 1 million de signatures pour la remettre aux décideurs politiques en septembre 2018. La campagne débute, dès demain, sur la place Bellecour de Lyon où l’ONG donne rendez-vous aux Français pour s’indigner et agir aux côtés des victimes du conflit.

"Bombardés, histoires de vies à reconstruire"

En janvier 2017, le photographe Philippe de Poulpiquet a accompagné les équipes de Handicap International qui agissent auprès des réfugiés syriens en Jordanie et au Liban. De ces rencontres est née l’exposition "Bombardés, histoires de vies à reconstruire". Selon Handicap International, le bilan fait état de 300 000 morts, 1 million de blessés et près de 5 millions de réfugiés. L’exposition donne la parole à ces victimes qui ont vu leur existence basculer face à la guerre. Les deux soirs de l’exposition, Handicap International projettera sur la statue de Louis XIV, place Bellecour, une prothèse, symbole des conséquences de la guerre pour les civils, pour dénoncer les ravages de cette guerre et rendre hommage aux victimes.

Découvrez ci-dessous en vidéo le teaser de l'exposition :

L'exposition photo "Bombardés, histoires de vies à reconstruire" de Philippe de Poulpiquet est à retrouver du mardi 14 mars à 19h au mercredi 15 mars 2017 à 22h, place Bellecour à Lyon. L'inauguration le 14 mars à 19h se fera en présence du photographe. Les animation lumineuse de la statue de Louis XIV sont à retrouver les soirs des 14 et 15 mars à partir de 19h.

L’exposition « Bombardés, histoires de vies à reconstruire » de Philippe de Poulpiquet est prévue ensuite à Paris et dans d’autres villes de France.