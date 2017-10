À Lyon, Les Jours lancent sa Société des amis et sa série sur Wauquiez

L’équipe des Jours a présenté ce lundi soir, après une lecture du livre Les Revenants (prix Albert Londres 2017) de David Thomson, sa nouvelle obsession sur Laurent Wauquiez et sa future Société des amis des Jours, destinée à promouvoir l’actionnariat des lecteurs.

L'équipe du journal Les Jours s'est invitée ce lundi à la Comédie-Odéon (Lyon 2e) pour présenter sa future Société des amis des Jours, qui permettra aux lecteurs de devenir actionnaires de leur média, mais aussi de participer à des rencontres et divers événements culturels. Une soirée où une dizaine d'acteurs, dont Jean-Marc Avocat, Jacques Chambon, Marina Foïs et des élèves comédiens de l'Ensatt, ont fait une lecture théâtrale du livre de David Thomson Les Revenants, tiré d'une série publiée par Les Jours depuis le lancement du site en 2016. C'est face à une salle comble que les comédiens se sont succédé pour lire des passages de cette enquête au long cours sur ces Français partis rejoindre Daech en Syrie qui ont décidé de revenir en France. Une enquête qui a reçu le prix Albert Londres 2017.

Puis Alice Géraud et Olivier Bertrand, membres fondateurs des Jours passés par LibéLyon, accompagnés par Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts, ont présenté la nouvelle “obsession” des Jours, “qui se situe dans le champ politique, précisément en région Auvergne-Rhône-Alpes”. Une série intitulée “Sous la parka” qui suivra Laurent Wauquiez, dans son “laboratoire” du conseil régional, pour mieux cerner ce personnage qui s’envisage un destin national. Elle est réalisée par le collectif de journalistes indépendants lyonnais We Report, qui s'est notamment illustré lors de l'affaire Barbarin pour ses enquêtes et son livre (Église, la mécanique du silence) sur la pédophilie dans l'Église catholique.