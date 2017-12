Urbex : il se filme sur le toit du Parc OL

Un jeune youtubeur qui pratique l'Urbex s'est introduit dans le Groupama Stadium pour y escalader le toit. Une "intrusion" selon le club qui réfléchit à une éventuelle plainte.

© capture d’écran Youtube Un urbexeur sur le toit du Parc OL

Dans une vidéo publiée sur YouTube par un jeune homme nommé Timmy, on y voit ce dernier, accompagné d'un ami, s'introduire dans le Groupama Stadium un dimanche pour accéder au toit. Après avoir fait le tour du stade, les deux jeunes ont trouvé une porte ouverte et ont pu entrer à l‘intérieur de l'enceinte de l'OL. Un "formidable outil" totalement vide mis à part quelques personnels du stade. Les deux protagonistes ont alors accédé au toit via les passerelles présentes sous le plafond du stade. Dans sa vidéo, Timmy précise "qu'aucune dégradation n'a été commise" durant la vidéo et demande "de ne pas reproduire son contenu". Selon nos informations, le club réfléchit actuellement aux suites à donner à "cette intrusion". L’OL pourrait déposer une plainte pour éviter que la situation se reproduise, sa responsabilité légale étant engagée en cas d’incident. Le club devrait également renforcer la sécurité des accès.

Le jeune homme n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà investi le stade de Gerland il y a près d'un an. Fan d'Urbex (urban exploration) et de Parkour, il est suivi par plus de 40 000 personnes sur YouTube et certaines de ses vidéos dépassent les 200 000 vues. À Lyon, un Urbexeur de 18 ans Maxime Sivurgue, alias Siirvgve, avait perdu la vie sur le pont de la Mulatière en janvier dernier.