La Région se félicite de la baisse du chômage

La baisse du chômage en région Rhône-Alpes-Auvergne dépassant largement celle observée au niveau national sur l'année 2016, l'exécutif régional met en avant les mesures prises depuis son arrivée.

© Tim Douet

En janvier 2017 le taux de chômage en région Rhône-Alpes-Auvergne a baissé de 0,6% quand il augmentait de 0.4% au niveau national. Une statistique qui souligne le dynamisme local en termes d'emploi observé depuis plusieurs mois. Entre janvier 2016 et janvier 2017 le nombre de chômeurs a diminué de 14.150 personnes, soit 3,4%, en région contre 0.2% sur l'ensemble du pays.

La majorité régionale n'a pas tardé à se féliciter de ces résultats positifs, s'en arrogeant au passage le mérite. Et de vanter les "mesures concrètes et efficaces" engagées par "l’exécutif régional présidé par Laurent Wauquiez". Par voie de communiqué, ses équipes évoquent ainsi "les conventions avec les entreprises de type O2, 4e recruteur en France, permettent un accompagnement accru de la Région au recrutement et à la formation" et "une meilleure contractualisation formation-entreprises".

Enfin, l'exécutif régional insiste sur son action à venir en faveur des formations "sur des métiers sur lesquels existent de vrais débouchés", mais aussi sur "la mise en œuvre de la préférence régionale" et des "initiatives fortes en direction de l’apprentissage".