Lyon : il traverse les rails du métro et bloque la ligne A

Ce mercredi, pour éviter un contrôle qui avait lieu à l’arrêt de métro L. Bonnevay, un individu a traversé les rails et bloqué la circulation de la ligne A.

© Robin Favier

L’histoire paraît folle et pourtant, elle a bien eu lieu ce matin vers 11h. Un homme a décidé d’esquiver l’opération de contrôle des agents TCL en passant sur les rails de la voie du métro A. Selon Keolis, l’individu aurait tout simplement décidé de fuir les contrôleurs. Suite à cet agissement et par mesure de sécurité, le trafic a dû être interrompu puisque la voie est sous tension, ''750 volts'', précise l’entreprise de transport. Une procédure a donc été enclenchée par mesure de sécurité stoppant ainsi l’alimentation de la ligne et mettant en place cinq bus relais à disposition des voyageurs. Le trafic a pu reprendre après que les mesures de sécurité aient été vérifiées. La ligne aura finalement été bloquée un peu moins d'une heure. Le service de presse de Keolis rappelle que cet agissement est extrêmement dangereux et a qualifié ''d’hallucinant !'' le comportement de l’homme qui a traversé sur les rails. Ce dernier s’en est apparemment sorti indemne, mais son geste aurait pu lui coûter la vie.