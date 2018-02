A45 : les opposants organisent un enterrement festif du projet

Certains le regrettent, l’autre le fêtent. Ce jeudi, les opposants au projet de l’A45 se retrouveront devant l’Hôtel de Région de Lyon pour célébrer l’abandon du projet autour d'un cercueil.

DR Rassemblement à Mornant contre l'A45

Les militants anti A45 ne manquent pas d’idées. Ils se félicitent de la décision du rapport Duron, qui le 1er février classait le projet d'autoroute comme "non-prioritaire". Jeudi 22 février, les militants se rejoindront devant l’Hôtel de Région afin de célébrer un "enterrement festif". Au programme, un discours mortuaire, une collation faite de produits locaux, une conférence de presse, et le voyage d’un cercueil de Lyon jusqu’à Saint-Etienne. Le cercueil, représentant le projet de l’A45, sera brûlé le samedi 24 février, lors du Carnaval stéphanois. Une ambiance "rigolote, pour montrer qu’on n’est pas seulement des gens qui râlent tout le temps", explique Ben, de la Coordination des opposants de l’A45.

"Nous voulons l'abandon définitif du projet"

D’aucuns pourraient sourire, mais au travers de ce rassemblement caricatural, les militants souhaitent porter haut et fort leurs réclamations. Ils demandent l’abandon définitif et officiel du projet, et souhaitent qu’un débat public soit ouvert quant à la mobilité en France, considérant que tous les citoyens sont directement ou indirectement concernés par ces problématiques. "C’est important de penser différemment la mobilité. Nous ne voulons pas que Saint-Etienne devienne une ville-dortoir. On est tous étonné de voir que des projets pareils arrivent à un niveau d’avancement tel, sans que les habitants soient au courant", explique Ben. En parallèle, les militants veulent montrer leur soutien aux collectifs qui luttent contre des plans similaires, notamment à Strasbourg où un projet de contournement de la ville est actuellement en cours.