Lyon : épisode de pollution à l’ozone en cours

La préfecture a annoncé aujourd'hui le début d'un épisode de pollution dans cette zone. Quelques recommandations sont données pour l'occasion.

© Tim Douet

Un épisode de pollution à l'ozone a débuté aujourd'hui dans une partie de la Région. Il devrait se poursuivre dans les prochains jours.

Pour y faire face, la préfecture recommande aux personnes vulnérables et sensibles de limiter les activités physiques et sportives intenses. De même, il leur est conseillé de prendre rendez-vous avec votre médecin ou pharmacien "en cas de symptômes ou d'inquiétudes".

Pour le reste de la population, quelques petits gestes peuvent alléger cet épisode de pollution. Privilégiez donc "les solutions de partage pour vos déplacements" type covoiturage ou transports en commun et évitez de "circuler avec des véhicules polluants". Il est également recommandé "d'éviter la conduite agressive des véhicules et d'abaisser temporairement de 20km/h les vitesses maximales des véhicules". Pour le ménage et les travaux d'entretien, mieux vaut "éviter d'utiliser des outils non-électriques ainsi que des solvants organiques". Enfin, mieux vaut "reporter l'utilisation de barbecue à combustion solide à la fin de l'épisode de pollution".

Plus d'informations sur www.air-rhonealpes.fr