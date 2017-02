Plus de 5000 bridgeurs pour le Trophée de Lyon

Dans toute la France ce samedi 25 février, plus de 5000 joueurs de bridge participent au Trophée de Lyon pour gagner une inscription aux premiers internationaux de France qui se joueront dans le cadre des championnats du monde de bridge, prévus à Lyon en août 2017. Dans la région, 668 bridgeurs participent à ce tournoi.

Sens de l'analyse, stratégie et esprit de synthèse : voilà ce que permet de développer le bridge, un jeu de carte dans lequel les cartes distribuées en début de partie sont les mêmes pour tous : à chacun de savoir les utiliser au mieux et donc de maîtriser les probabilités mathématiques. Ce samedi, plus de 5000 joueurs s'affronteront un peu partout en France. Les 500 premiers pourront ainsi prendre part aux premiers internationaux de France. Cette compétition se jouera pendant les premiers championnats du monde de bridge, prévus à la Cité Internationale du 12 au 26 août prochain. Plus de 2000 participants sont attendues et 33 nations seront représentées pour s'affronter dans les catégories open, dame et senior. Le lyonnais Nicolas Dechelette, marié à une double-championne de France de bridge, devrait être de la partie pour porter les couleurs de la France lors de ces mondiaux. Des épreuves juniors sont également prévues, - de 25 ans, - de 20 ans et scolaires. Depuis 2012, le bridge se joue dans les écoles, grâce à une convention avec le ministère de l'Education nationale. Au sein des établissements du Lyonnais, 580 scolaires s'entraînent ainsi au raisonnement mathématique par le biais de ce jeu. Selon une étude de l'Inserm, la pratique du bridge retarderait l'apparition d'Alzheimer de 50% chez les personnes âgées, à condition que cette activité cérébrale soit pratiquée régulièrement.