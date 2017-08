Météo du 6 août : un dimanche ensoleillé et venteux à Lyon

Les rafales du vent du Nord vont rafraîchir des températures qui atteindront un maximum de 30 degrés à Lyon.

© Tim Douet

Un ciel dégagé et un soleil rayonnant sont au programme de ce dimanche. Ce matin, les températures passeront progressivement de 20 à 30 degrés avant midi, puis redescendront jusqu'à 23 degrés dans la soirée. Tout au long de la journée, le vent du Nord soufflera à une vingtaine de kilomètres par heure et en rafales jusqu'à 45 kilomètres par heure entre 8h et 23 h. Il fera bien moins chaud que les journées précédentes, même si les averses et les orages ne sont pas à prévoir aujourd'hui. La présence du vent du Nord améliore également la qualité de l'air, qui est "bonne" dans l'agglomération lyonnaise ce dimanche. Air Rhône-Alpes attribue à la qualité de l'air une note de 44/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.