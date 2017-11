Météo du 15 novembre à Lyon : du froid sous un ciel voilé

Avec 9 degrés au maximum, la journée sera fraîche à Lyon.

©Mathilde Régis Vue de Lyon sur le pont de l'Université

Malgré des éclaircies et un temps plus lumineux que la veille, les températures restent fraîches à Lyon. Ce matin, elles passeront de 3 à 6 degrés jusqu'à 13 heures, puis atteindront au maximum 9 degrés à 16 heures. Une fois la nuit tombée en fin d'après-midi, le mercure passera de nouveau sous la barre des 5 degrés. Le ciel très nuageux de la matinée se découvrira au fur et à mesure, laissant même la place à quelques éclaircies cet après-midi. Les nuages seront poussés par le vent du Nord, qui soufflera tout au long de la journée à une vitesse de 15 km/h. De quoi conserver une "bonne" qualité de l'air selon Atmo Auvergne Rhône Alpes, qui lui attribue une note de 31/100.