Gérard Collomb en a "un peu marre de passer pour le facho de service"

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, déplore les critiques et reproches qui lui sont faits quant à sa politique migratoire, et se plaint de passer pour le grand méchant loup dans des propos rapportés par le Canard Enchaîné.

Gérard Collomb, invité sur France 2, le 24 septembre 2016.

Le Canard Enchaîné de ce mercredi révélait que Gérard Collomb se plaignait ce week-end de passer pour "le facho de service". Le ministre de l'Intérieur et ancien maire de Lyon regrette que la circulaire du 12 décembre, qui permet le recensement des personnes bénéficiant de l'hébergement d'urgence, soit mal interprétée par les associations : "Le procès que l'on me prête est assez malhonnête.Si l'on veut vraiment agir pour les protéger les migrants qui risquent leur vie dans les pays dont ils viennent, il faut bien savoir qui est qui. Et s'ils ont droit à l'asile politique ou pas. Car, si ce sont des Syriens, des Érythréens ou des Soudanais, ce n'est pas la même chose que s'ils sont Sénégalais", rapporte le Canard Enchaîné.

Seul au monde

Gérard Collomb n'a visiblement pas hésité à souligner que le Premier ministre, Edouard Philippe, n'est pas très présent sur le devant de la scène : "Du côté du gouvernement, on ne se bouscule pas pour me soutenir. J'ai plutôt l'impression qu’Édouard Philippe compte les points, reçoit les associations mais ne se mouille pas." Face à la fameuse circulaire du 12 décembre, de nombreuses associations ont tiré la sonnette d'alarme, dénonçant une politique d'exclusion.

